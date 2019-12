Kennst du das? Der Dezember bricht an und so langsam machst du dir Gedanken darüber, was du Freunden und Familie schenken könntest. Am einfachsten hat man es, wenn ein konkreter Wunsch geäußert wurde - dann ist man aus dem Schneider. Sonst muss man selbst seine grauen Zellen anstrengen. Ich hatte in den letzten Jahren das Gefühl, dass immer mehr Menschen dazu übergehen, Erlebnisse zu verschenken, zum Beispiel in Form von Konzertkarten. Das Erlebnis und die Erinnerungen daran spielen offenbar eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...