Der belgische Netzbetreiber Elia System Operator (BE0003822393) hat am vergangenen Freitag über seinen Geschäftsgang im 3. Quartal 2019 berichtet. Elia System Operator ist in der Übertragung elektrischer Energie aktiv. Das Unternehmen reguliert die Produktion und den Verbrauch von Strom und versorgt damit rund 30 Mio. Endverbraucher. Mit Niederlassungen in Belgien (Elia) und Ostdeutschland (50 Hertz) betreibt der Konzern ein Hochspannungsnetz mit einer Länge von 18.990 Kilometern. Damit ist es eines der fünftgrößten europäischen Netzbetreiber.Elia besitzt das gesamte belgische Höchstspannungsnetz (150 bis 380 kV) und rund 94 % (Eigentums- und Nutzungsrechte) des belgischen Hochspannungsnetzes (30 bis 70 kV). Das Netz ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Strommärkten in Nord- und Südeuropa.

