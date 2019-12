01.12.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: Nach der kurzen Verschnaufpause suchten die globalen Aktienmärkte zum Start der vergangenen Woche wieder den Weg nach oben. So erklommen die wichtigsten Indizes der Wall Street in der durch Thanksgiving verkürzten Handelswoche erneut Höchststände. Mitte der Woche kam es aber wieder zu einer gewissen Eintrübung der Stimmung im Handelsstreit aufgrund der anhaltenden prodemokratischen Proteste in Hongkong. So unterzeichnete US-Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...