Die neue EU-Kommissionspräsidentin ist in der EU-Hauptstadt geboren und aufgewachsen, was sie gern betont. Das aber macht sie noch lange nicht zur Insiderin in einem komplexen Mikrokosmos.

In ihrer ersten Amtswoche als EU-Kommissionspräsidentin wird Ursula von der Leyen viel reisen. Am Dienstag eine Rede in Madrid auf der UN-Klimakonferenz. Es geht um eines ihrer Kernanliegen: Den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Am Samstag fliegt sie weiter nach Addis Abeba zu Gesprächen mit der Afrikanischen Union, auch zum Thema Migration. Als Bundesministerin - erst für Arbeit und Soziales, dann für Verteidigung - hat von der Leyen gelernt, dass Erfolge in der Politik nicht vom Schreibtisch aus zu erzielen sind.

Rausgehen, Koalitionen schmieden, bei Auftritten ehrgeizige Ziele ankündigen - das war bisher ihre Arbeitsweise, die sie ganz offensichtlich beibehalten will. Aber wird ihr die Erfahrung aus der Bundes- und zuvor der Landespolitik in Brüssel weiterhelfen? In der EU-Hauptstadt fürchtet man, dass die 61-Jährige den Wechsel unterschätzt. Sie wäre nicht die erste.Brüssel ist nicht Berlin, Berlin ist nicht Brüssel. Martin Schulz (SPD) hat das erlebt. Im Europäischen Parlament zog er über Jahre erfolgreich die Strippen, in der Bundespolitik scheiterte er kläglich. Ihm fehlte das Netzwerk, er bewegte sich auf unbekanntem Terrain. "Der umgekehrte Wechsel von Berlin nach Brüssel ist genauso kompliziert", sagt Jannis Emmanouilidis vom European Policy Centre. Die Reisefreude von der Leyens halten manche in Brüssel für ihren ersten Fehler. "Sie sollte in der Kommission bleiben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...