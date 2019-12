Unterföhring (ots) - 1. Dezember 2019. Sie starren, sie zischen, sie ächten. Emmas (Caroline Hartig) Mitschüler im "Schattenmoor" machen ihren Neuanfang am Internat zur Tortur. Nachdem am helllichten Tag ein Brand ausbricht, wird bei Emma die Dose gefunden, die den Brandstifter überführen soll. Erst das blutige Wasser im Waschbecken und die "5" auf ihrem Spiegel, jetzt prangt ein blutrote "4" auf der Dose ... Der zweite Teil des Mystery-Thrillers "Schattenmoor" ist ab 1. Dezember auf www.schattenmoor.de verfügbar. Am 11. Dezember 2019 zeigt ProSieben den Mystery-Thriller "Schattenmoor" erstmals im Free-TV. Bereits am Sonntag, 1. Dezember, beginnt die einzigartige Sonderprogrammierung zum Film: ProSieben präsentiert die ersten 17 Minuten von "Schattenmoor" als Preview um 23:00 Uhr. Zeitgleich wird "Schattenmoor" zum Online-Event: Ab 1. Dezember stehen die Preview sowie ein zweiter Teil des Spielfilms auf www.schattenmoor.de zur Verfügung. Bis 7. Dezember folgt täglich um 00:01 Uhr ein weiterer Teil. Acht Teile. Keine Auflösung. Bis zum 11. Dezember. An diesem Tag zeigt ProSieben den kompletten Film inklusive Finale um 20:15 Uhr. Der "Blockbuster made by ProSieben" ist der erste eigenproduzierte Spielfilm des Senders seit sieben Jahren. ProSieben zeigt die Preview von "Schattenmoor", am 1. Dezember 2019, um 23:00 Uhr. Der komplette Film läuft am 11. Dezember 2019, um 20:15 Uhr. Kontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nathalie Galina / Nadja Schlüter Kommunikation/PR Unit Fiction Medienallee 7, D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1186 / -7281 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com https://www.p7s1-pr.de/index.php/unit-fiction



