Sie übernehmen den SPD-Vorsitz: Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Die Laufbahnen des Ex-NRW-Finanzministers und der Digitalexpertin kurz zusammengefasst.

Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sollen künftig die deutschen Sozialdemokraten führen. Die Sieger des Mitgliederentscheids um den SPD-Vorsitz waren vor allem von den Jusos und aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen unterstützt worden - das Parteiestablishment hatte sich gegen den bisherigen Polit-Rentner und die Bundestagsabgeordnete gestellt.

Norbert Walter-Borjans (67):

Der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister gilt als "Robin Hood der Steuerzahler", seit er Daten potenzieller deutscher Steuerbetrüger in der Schweiz kaufte. Mehr als sieben Milliarden Euro holte er mit elf Steuer-CDs in die Staatskasse. In die Politik kam "Nowabo" 1984. Der damalige Ministerpräsident in NRW, Johannes Rau (SPD), holte ihn in die Staatskanzlei. Ab 1991 war er unter anderem stellvertretender Regierungssprecher und Wirtschaftsstaatssekretär.

In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...