Nach der Präsidentschaftswahl kämpft Argentinien weiter gegen Rezession und galoppierende Inflation. Der Devisen-Schwarzmarkt blüht. Wohin nur mit dem Geld?

Als es ans Bezahlen geht, stellt Fernanda dem Kunden im Reisebüro anstatt eines Kreditkarten-Lesegerätes ein Hand-Desinfektionsmittel auf den Tisch. Auch ein Flugticket für umgerechnet 350 Euro bezahlt man in Argentinien gerne bar, und das bedeutet: mit vielen abgegriffenen und dreckigen Geldscheinen. Der größte davon, die 1000-Peso-Banknote, ist in Buenos Aires dieser Tage heiß begehrt und hat einen Gegenwert von gerade noch 12 bis 15 Euro, je nachdem, wen man fragt. Tendenz, so viel steht fest: sinkend.

Allein in den vergangenen fünf Jahren hat der Argentinische Peso rund 85 Prozent seines Werts verloren. Die jährliche Inflationsrate liegt aktuell bei 50,5 Prozent. 2018 schon schrumpfte das in US-Dollar von der Weltbank registrierte Bruttoinlandsprodukt um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und nichts deutet darauf hin, dass sich dies bessert. Eine 30 bis 50 mal so hohe Teuerungsrate wie in Deutschland erfordert spezielle Maßnahmen. Preisangaben in Schaufenstern oder auf Speisekarten müssen permanent überklebt werden. Die Nebenkostenabrechnung für die Wohnung kommt nicht einmal im Jahr, sondern monatlich - und fällt jedes Mal höher aus. Die von der Zentralbank neu in Umlauf gegebenen 1-Peso-Münzen sehen, anders als früher, nicht mehr aus wie 1-Euro-Stücke, sondern wie Eurocents. Was die Wertentwicklung der letzten Jahre ziemlich angemessen darstellt.

Immerhin, noch werden in den Supermärkten der Hauptstadt Buenos Aires Nahrungsmittel nicht knapp. Produkte aus dem Ausland sind zwar schwieriger zu bekommen und in jedem Fall teuer, aber die Supermarktregale sind trotzdem voll. Obwohl die Leute eifrig einkaufen, denn alle wollen ihre Peso schnell wieder loswerden.

Geringe Produktivität, weniger Angebot, aber anhaltendes Bevölkerungswachstum, entsprechend steigende Nachfrage und natürlich die hohe Staatsverschuldung - diese Mischung führt unweigerlich zu weiter steigenden Preisen. So wie schon 1970, 1983, 1985 und 1992, als die Inflation ebenfalls galoppierte. Die Währung erhielt dann jeweils einen neuen Namen und neue Geldscheine. Und jedes Mal wurden ein paar Nullen gestrichen, über die Jahrzehnte insgesamt 13. Da hat es der aktuelle Peso über den Staatsbankrott im Jahr 2001 hinweg schon vergleichsweise lange ausgehalten.Wie es 2020 wirtschaftspolitisch ...

