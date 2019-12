Die neuen SPD-Vorsitzenden sind ausgewiesene GroKo-Skeptiker. Der designierte Ko-Chef Walter-Borjans stellt die Union nun auf Nachverhandlungen ein.

Der designierte SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans pocht auf Zugeständnisse des Koalitionspartners. Er halte die große Koalition auf Dauer nicht für die richtige Kombination, sagte Walter-Borjans mit Blick auf das Bündnis mit CDU und CSU in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" am Sonntag. "Aber wir sind drin, und wir müssen auf dieser Grundlage jetzt sagen, was zu tun ist. Und wenn dann eine Blockadehaltung des Koalitionspartners ...

