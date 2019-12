Dank Negativzinsen träumen viele vom günstigen Immobilienkauf. Doch unser Autor lernt schnell: Selbst wenn Hypothekendarlehen gratis wären, bleiben Immobilien so teuer wie nie. Die Geschichte einer Desillusionierung.

Gut 0,6 Prozent, etwas mehr als 0,7 Prozent, dann nur noch 0,5 Prozent - wann soll ich zuschlagen? Seit August schon lasse ich mir alle 14 Tage automatisch die besten Finanzierungen für meine Wunschimmobilie schicken, immer am Mittwoch. 384.000 Euro soll die Eigentumswohnung in der Düsseldorfer Innenstadt kosten. Nicht weit von der Königsallee, ein gepflegter Wohntraum auf 76 Quadratmetern. Zwei Zimmer, Küche, Bad und ein kleiner Balkon mit Blick in den Innenhof. Renovierungsstau: Fehlanzeige. Ich habe 130.000 Euro gespart, mit Nebenkosten für Makler, Notar und Steuern brauche ich noch 290.000 Euro Kredit für den Kauf. Ich möchte zehn Jahre finanzieren, zwei Prozent tilgen - an den viel beschworenen Nullzins kommt aber über ein Vierteljahr kein Angebot heran.

Macht eigentlich auch nicht viel: 122 Euro monatlich beträgt meine Zinslast. Bei Zins null wäre die weg, beim zeitweise breit diskutierten Negativzins für Baukredite bekäme ich sogar noch etwas drauf, aber der Unterschied würde die Gesamtrechnung nicht spürbar besser machen. Zumal Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender des Darlehensspezialisten Dr. Klein, meine Hoffnungen auf den negativen Traumzins schnell zunichte macht: "Die IT-Systemlandschaft der Banken ist teilweise extrem veraltet." Für eine Umstellung auf Negativzinsen seien "hohe Investitionen nötig". Dass Banken und Sparkassen überhaupt in absehbarer Zeit in der Lage sein würden, Minuszinsen für Kredite abzubilden, bezweifle er "daher stark".

Mehr Magenschmerzen würde es mir ohnehin bereiten, wenn der Anstieg der Immobilienpreise unaufhaltsam weiterginge. Zehn Prozent Preissteigerung, wie zuletzt hier in dieser Lage in Düsseldorf beobachtet, würden bedeuten, dass ich schon in zwei Jahren an die 80.000 Euro mehr Kredit aufnehmen müsste. Selbst bei meiner geringen Tilgung von nur zwei Prozent - ein sehr niedriger Wert, den die Banken so gerade noch akzeptieren - würde sich meine Rate wegen dieser 80.000 Euro mehr um gut 130 Euro pro Monat erhöhen. Und um den Kredit komplett zu tilgen, bräuchte ich 45 Jahre.

Raus aus dem Spiel

Der Rat jedes Immobilienberaters aber wäre ohnehin klar. Zins und Tilgung auf 45 Jahre zu strecken wäre für eine selbst genutzte Immobilien unklug. "Wir raten unseren Kunden, wenigstens drei Prozent jährliche Tilgung anzusetzen", sagt Mathias Breitkopf, Leiter Privatkundengeschäft des Baudarlehensvermittlers Interhyp. Kaufe ich jetzt und möchte, dass in 20 Jahren die Wohnung nicht mehr der Bank, sondern wirklich mir gehört, dann müsste ich gut 1500 Euro an monatlicher Rate leisten. Das geht eigentlich nur, wenn ich mich an anderer Stelle stark einschränke. "Bis zu 50 Prozent seines Einkommens darf ein Käufer schon insgesamt einsetzen, wenn dann auch Strom, Gas und andere Gebühren mitbezahlt sind", so Breitkopf.

An ihre Grenze - oder möglicherweise darüber hinaus - gehen offenbar viele Deutsche. Denn binnen eines Jahres ist die durchschnittliche Kreditsumme, die Immobilienkäufer aufnehmen, um zwölf Prozent gestiegen. Verpasse ich den Einstieg jetzt und die Preise steigen weiter, dann müsste ich in zwei Jahren 1900 Euro an Rate bezahlen - selbst wenn es weiterhin Superzinsen wie jetzt geben sollte. Auf einem überhitzten Immobilienmarkt wie in Düsseldorf wäre ich dann endgültig raus aus dem Spiel.Die Regeln für dieses Spiel, sie lauten schon seit Jahren: Kauf mich jetzt, die Preise steigen, günstiger wird der Zins nimmer. Die erste Regel hat seit Jahren Bestand: In den Top-7-Städten von Hamburg über Frankfurt bis Stuttgart sind die Preise für eine damals wie heute 30 Jahre alte Durchschnittseigentumswohnung binnen zehn Jahren um 120 Prozent gestiegen. Berlin, Köln und München liegen dabei vorn, mit bis zu 150 Prozent Preissteigerung.

Dazu kommen zum Teil deutlich höhere Nebenkosten des Erwerbs. In Nordrhein-Westfalen kamen Käufer hier vor einem Jahrzehnt mit gut zehn Prozent Zuschlag für Grunderwerbsteuer, Makler, Notar und Grundbuch aus. Heute sind es gut 14 Prozent. Eine mittelgroße Wohnung für 100.000 Euro kostete damals unterm Strich rund 110.000 Euro. Heute hat sich der Kaufpreis verdoppelt, aber inklusive Kosten landen Interessenten nun bei annähernd 230.000 Euro. Legendär ist jetzt schon, dass das Land Berlin selbst gerade knapp 6000 Wohnungen für das Vierfache des Preises zurückkaufte, den die Hauptstadtpolitiker vor 15 Jahren beim Verkauf desselben Wohnungspaketes erzielten.

Wer früh gekauft hat, rechnet erfreut den Wert seiner Immobilie hoch, der Suchende staunt ob der anhaltenden Preissteigerungen. Umfragen zeigen aber: Unabhängig vom Preis bleibt der Traum vom eigenen Heim ganz oben auf der Wunschliste der Deutschen. Zwar ist die Quote an Eigentümern binnen eines Vierteljahrhunderts um sieben Prozentpunkte gestiegen, doch wohnen immer noch knapp 55 Prozent der Haushalte zur Miete. Daher dürfte es kaum Entlastung für die Preise geben. "Die Menschen wollen in ihr eigenes Zuhause, die Nachfrage bleibt hoch, und das Angebot ist leider knapp", beobachtet auch Immobilienexperte Breitkopf von Interhyp. Und um die gleiche Wohnung konkurrieren immer mehr Interessenten. ...

