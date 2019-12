Das politische Spiel in Berlin ist plötzlich neu zu sortieren. Bleibt die GroKo bestehen oder nicht und wie wird die Börse darauf reagieren? Wahrscheinlich gar nicht. Glaubwürdige Mutmaßungen gehen dahin, dass die Bundeskanzlerin unbedingt versuchen wird bis zum Ende der Legislaturperiode am Steuer zu sitzen. Auch Nachforderungen der SPD für den Koalitionsvertrag wird sie hinnehmen. Insbesondere in Sachen Mindestlohn und ähnlichen sozialen Bindungen.



