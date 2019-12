Lausanne (awp) - Eigentlich möchte die Beteiligungsgesellschaft The Native ihre Reorganisation und Entschuldung durch die Ausgabe einer Wandelanleihe abschliessen. Deren Emission wird nun allerdings etwas nach hinten geschoben, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. So sei die Bezugsfrist verlängert und der Abschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...