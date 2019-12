Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sieht in dem Votum der SPD-Mitglieder für die GroKo-Skeptiker Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken als neue Parteispitze keinen harten Schwenk in der Koalitionstreue. "Natürlich ist mit dem Team Norbert Walter-Borjans/Saskia Esken ein anderer Kurs verbunden als mit dem von Olaf Scholz und Klara Geywitz", sagte der SPD-Politiker am Montag NDR Info. "Trotzdem ist das jetzt keine radikale Kursänderung."

Bereits im Vorfeld habe die SPD festgelegt, dass die Personalien nicht mit der Frage verknüpft seien, ob die schwarz-rote Koalition beendet werden müsse. "Es ist weder von Esken noch von Walter-Borjans vorgegeben worden: Wir wollen aus der Koalition aussteigen. Sondern: Sie haben eine kritischere Sicht auf diese Dinge, haben aber beide betont, dass sie der gesamten Partei diese Entscheidung überlassen wollen."/seb/DP/nas

