Die zweite Börsenreihe wurde am Freitag von Carl-Zeiss Meditec angeführt. Der Medizintechnik-Konzern profitierte von einer Studie des Finanzdienstleisters MainFirst. Dieser hebt das Kursziel für Carl-Zeiss Meditec von 95 Euro auf 120 Euro an und stuft Carl-Zeiss Meditec weiter als "Outperform" ein. Diesem positiven Ausblick schließen sich die Anleger an und beförderten die Aktie mit einem Plus von rund 3,5 Prozent auf ein neues Allzeithoch von 112 Euro. EUWAX Der Autor stellt hier lediglich Informationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...