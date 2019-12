Im November wurden EUR 129 Mrd. am EU Credit Primärmarkt platziert. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 55 %. Das ist insbesondere auf eine signifikante Zunahme der Corporate Emissionen (EUR 53 Mrd.) im Vorjahresvergleich (+79 %) zurückzuführen. Auch dank des an Volumen starken November liegt das Jahresemissionsvolumen derzeit 21,9 % über dem Vorjahreswert. Nachdem wir von Anfang bis Mitte November im Corproate Segment sich ausweitende Risikoaufschläge beobachten konnten, lagen diese zum Monatsende unter den Werten von Anfang November (Investmentgrade (EN00) -2 BP; High-Yield (HEAF) -13 BP). Die Emissionspipeline diese Woche ist deutlich leerer als in den Vorwochen. Somit sollte die erste Dezemberwoche trotz EZB Kaufprogramm bereits wenig ...

