Auf diese Summe addieren sich alle zur Zeit bekannten Investitionspläne der drei großen deutschen Autokonzerne. Jeweils inklusive Auto-Union und Porsche im VW-Verbund. Es ist der höchste Kampfpreis, der als Investition eines Industriezweiges innerhalb kurzer Zeit zusammengetragen wird. Der Ausbau der Atomenergie kostete in der Summe weit mehr, war jedoch über viele Jahre verteilt und unterschiedlich gegliedert. In diesem Betrag liegt ein großer Teil der Zukunft der deutschen Maschinen-Technik.



