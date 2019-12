FRANKFURT (Dow Jones)--Die arabische Fluggesellschaft Qatar Airways hat Interesse an einem Einstieg bei der Deutschen Lufthansa. "Wenn es eine Möglichkeit gibt, in Lufthansa zu investieren, dann würden wir das gerne machen", sagte Akbar Al-Baker, der Chef der nationalen Fluggesellschaft des Emirats Katar, vor Journalisten in Doha, wie das Handelsblatt und das Magazin Focus berichten. Qatar Airways habe dies bereit bei anderen Airlines weltweit getan.

Al-Baker äußerte sich dazu am Rande eines Besuchs von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Laut dem Magazin Focus könnte sich der Manager in einem ersten Schritt auch eine "Partnerschaft" vorstellen. Eine Möglichkeit wäre etwa eine Codeshare-Vereinbarung, bei der die Partner bestimmte Verbindungen teilen, oder eine Kooperation in der Vermarktung.

Wie das Handelsblatt weiter berichtet, ist das Interesse der Golf-Airline bei der Lufthansa bekannt. "Interessant ist, dass Al-Baker eine Bereitschaft für eine Beteiligung auch öffentlich erklärt hat", sagt eine mit den Vorgängen vertraute Person der Zeitung. Handlungsbedarf bestehe nicht, da die Lufthansa finanziell gut aufgestellt sei.

Ein Lufthansa-Sprecher sagte auf Nachfrage, das Unternehmen kommentiere keine Spekulationen.

Die Mitgliedschaft von Qatar Airways in der Luftfahrtallianz Oneworld wäre für solche Pläne ein Hindernis, räumte Al-Baker laut den Berichten ein. Die Lufthansa gehört der Konkurrenzvereinigung Star Alliance an. Doch der Airline-Chef will Qatar Airways aus dem Bündnis herauslösen.

