Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach dem Votum für eine neue SPD-Spitze eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrags abgelehnt. Sie sagte im ZDF-Morgenmagazin, dass CDU und CSU seit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags die Parteiführung ausgewechselt hätten, "ohne dass wir jeweils, dass wir die gesamte Koalition und den Vertrag in Frage gestellt hätten". Dieser Führungswechsel gehöre aus ihrer Sicht "nicht zu den schwerwiegenden Fällen, aus denen heraus man eine Koalition komplett neu verhandeln muss."

Bei einem Mitgliederentscheid zur neuen SPD-Führung gingen die linke SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken und der ehemalige NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans am Samstag als Sieger hervor. Beide müssen noch diesen Freitag von den SPD-Delegierten auf dem SPD-Parteitag gewählt werden, aber die Zustimmung gilt als Formalie.

Kramp-Karrenbauer forderte die neue SPD-Doppelspitze auf, Klarheit über die Zukunft der Regierung zu schaffen. "Dann muss diese neue Spitze der SPD entscheiden, ob sie in dieser Koalition noch bleiben will oder nicht", sagte Kramp-Karrenbauer. "Wir haben eine Zusage für die Wählerinnen und Wähler gemacht. Wir wollen regieren auf der Grundlage dessen, was verhandelt ist. Darauf konzentrieren wir uns."

SPD-Interimschefin Malu Dreyer sagte im ZDF-Morgenmagazin, dass Esken und Walter-Borjans nicht gesagt hätten, dass sie den ganzen Vertrag in Frage stellen, sondern sie wollten zu bestimmten Punkten sprechen. "Selbstverständlich bewegt sich die neue Führung auch auf der Grundlage des Koalitionsvertrages. Das heißt, sie will sprechen zu bestimmten Punkten. Das ist, finde ich auch angemessen", meinte Dreyer, die auch Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz ist.

Auch betonte sie, dass die CDU auch Änderungen am Koalitionsvertrag wolle. "Frau Kramp-Karrenbauer hat noch auf dem Bundesparteitag selber gesagt, man muss in bestimmten Punkten nachverhandeln." Dreyer mahnte zudem, dass man die Diskussionen ein wenig herunterkochen sollte. Es sei nicht so, als würde bei der SPD das Chaos ausbrechen.

"Bei dem Wechsel Seehofer auf Söder und auch später jetzt bei AKK, also Merkel und AKK, da gab es schon auch ganz viele Wallungen, was die Koalition hat aushalten müssen, gerade bei dem Wechsel Seehofer zu Söder", sagte Dreyer. "Das war jetzt nicht gerade vom Feinsten." Der SPD-Parteitag werde jetzt über die Themen entscheiden, über die sie SPD in der Koalition spreche wolle. Die neue SPD-Führung werde "ihre Akzente setzen, wie geht es weiter mit der großen Koalition."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2019 02:50 ET (07:50 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.