Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 70 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für die Sorte West Texas Intermediate stieg um 80 Cent.

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen und haben einen kleinen Teil der starken Verluste vom Freitag wieder ausgeglichen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,19 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 80 Cent auf 55,97 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Am Freitag hatten Meldungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...