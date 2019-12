Trotz der ermutigenden Stimmungssignale betonen Experten aber, dass der Markt vorsichtig bleibe.Tokio / Hongkong / Shanghai - Erfreuliche Wirtschaftsdaten aus China haben am Montag den asiatischen Börsen neuen Rückenwind gegeben. Sowohl in kleineren als auch in den grossen chinesischen Industriebetrieben hatte sich die Stimmung im November überraschend aufgehellt. Dies sorgte dafür, dass der Aktienhandel in Fernost trotz des immer noch ungelösten Handelskonflikts mit recht positivem...

