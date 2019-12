Der November ist nun zu Ende und er kann sich wahrlich sehen lassen. Unter dem Strich hat der deutsche Leitindex den dritten Monat in Folge im Plus beendet, diesmal waren es satte 2,88 Prozent. Der Handel verlief in der vergangenen Woche zwischenzeitlich sehr ruhig angesichts des "Thanksgiving" sowie des verkürzten Handels am Freitag in den USA. Belastend wirkte in den letzten Tagen, dass US-Präsident Donald Trump Gesetze zur Solidarität mit der Demokratie-Bewegung in Hongkong unterzeichnete. China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...