FRANKFURT (Dow Jones)--BMW investiert in sein größtes europäisches Autowerk in Dingolfing rund 400 Millionen Euro. Der Standort soll auf die Fertigung des vollelektrischen und hochautomatisiert fahrenden iNext vorbereitet werden, teilte der DAX-Konzern mit. In Dingolfing sollen künftig je nach Nachfrage vollelektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybride oder Verbrenner vom Band laufen. Die Fertigung des iNext ist für 2021 geplant.

"Mit den flexiblen Fertigungsstrukturen sind wir in unseren Werken bestmöglich für die unterschiedlichsten Marktanforderungen gerüstet", erklärt BMW-Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic laut Mitteilung. "Wir sind überzeugt, dass es in den nächsten Jahren weltweit nicht die eine Lösung für alle Mobilitätsanforderungen unserer Kunden geben wird. Vielmehr erwarten wir einen Mix aus unterschiedlichen Antriebsformen."

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2019 03:38 ET (08:38 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.