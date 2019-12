Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003) machte auf dem Deutschen Eigenkapitalforum deutlich, das man mit Tafasitamab einen zukünftigen Topseller vermutet in der Pipeline zu haben.. Dr. Jens Holstein, CFO der Morphosys AG, brachte - anders als von einem "Zahlenmenschen" zu erwarten - mit seinen klaren Aussagen zum Tafasitamab-Launch in den USA, geplant für Mitte 2020 und in Europa für Mitte 2012 geplant, eine gewisse Begeisterung "herüber". Worum geht es? Tafasitamab, an diesen Namen sollte man sich im Zusammenhang mit Morphosys gewöhnen, das "MorphoSys key asset in B-cell malignancies",wie man selber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...