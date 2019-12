Hannover (ots) - In der Region Hannover gibt es zur Advents- und Vorweihnachtszeit viele Veranstaltungen: mal laut, mal leise, mal besinnlich, mal akrobatisch - alle sind einzigartig und sorgen für unvergessliche Momente. Die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) hat acht Winter-Weihnachtstipps für einen Besuch in der Region Hannover zusammengestellt:Tipp 1.: Die Weihnachtsmärkte 2019Seit Ende November locken die Weihnachtsmärkte mit ihrem Weihnachtsduft ins Freie, um die Vorfreude auf Weihnachten zu feiern. In Hannovers Altstadt verbreitet der Wunschbrunnenwald seine zauberhafte Stimmung. Im historischen Dorf warten Handwerker wie Seider und Bürstenmacher darauf, den Besuchern ihre Künste näher zu bringen. Traditionell ist das finnische Weihnachtsdorf auf dem Ballhofplatz beheimatet; hier kommen die Besucher in den Genuss von leckerem Flammlachs und heißem Glögi. Weitere Weihnachtsmärkte sind vor dem Hauptbahnhof, auf der Lister Meile und in vielen Stadtteilen zu finden. Tipp: Auch in der Region Hannover und den historischen 9 Städten in Niedersachsen haben die Weihnachtsmärkte allerhand zu bieten. 25.November - 22. Dezember, Altstadt HannoverTipp 2.: Stadtrundgang: Hannover im WeihnachtsglanzBegleitet von der überall erklingenden Weihnachtsmusik und umgeben vom Glanz der Vorweihnachtszeit wird die festlich beleuchtete Innen- und Altstadt besichtigt. Freitags, 29.November - 20.DezemberTipp 3.: GOP- Wintervarieté: ImpulseDas Publikum erlebt hier die dynamische, kraftvolle Begegnung von Rhythmus, Körperkunst und Tanz! Impulse sorgt für ein unvergessliches Gesamterlebnis aus Musik, Bildern und Bewegung. Spektakulär präsentiert sich auch die Kulisse in der Orangerie der Herrenhäuser Gärten: ungewöhnliche Szenarien aus Projektion und Klang werden überraschen. 23. November - 12. Januar 2020, Herrenhäuser GärtenTipp 4.: GOP Kinder-Weihnachts-Musical: Königs Sohn und Gauklers TochterDem jungen Prinzen ist es bei Hofe einfach zu langweilig. Er träumt von Abenteuern und davon, endlich einmal normale Leute kennenzulernen. Da kann nur noch sein bester Kumpel, der Hofnarr helfen. Er zeigt dem Prinzen den Zirkus, der gerade im Ort gastiert. Dort sieht er das wilde Mädchen, welches auf der Luftschaukel ihre Kunststücke zeigt: Ein wundervolles Musical-Märchen! 2. November - 5. Januar 2020 GOP GeorgspalastTipp 5.: Winter-Zoo: Winter-Wunderland im Erlebnis-Zoo HannoverAb Ende November verwandelt sich Meyers Hof in ein funkelndes Winterwunder-Land mit Schlittschuhbahn, Wintermarkt, Weihnachtsmann, Märchen-Adventskalender, Kinderkarussells, Eisdisco und vielen Sonderveranstaltungen. 29. November - 4. Februar 2020, Erlebnis-Zoo HannoverTipp 6.: Hänsel und GretelDas bekannte Märchen der Brüder Grimm ist große Oper: Volles Orchester, bekannte Kinderlieder sowie der berühmte Abendsegen machen die Aufführung so beliebt. 15. November - 25. Dezember, Staatsoper HannoverTipp 7.: Weihnachtscircus HannoverDer Weihnachtscircus geht mit dem beliebten "Grand Prix der Artisten" in die dritte Runde und beschert hochklassigen Weihnachtscircus: die auf Festivals von Monte-Carlo bis Moskau ausgezeichneten Artisten müssen eine ganz besondere Hürde nehmen, denn das Publikum entscheidet darüber, wer zwischen Zelthimmel und Manegengrund der Beste unter den Besten ist. 17. - 29. Dezember, Schützenplatz HannoverTipp 8.: Holiday on IceMagische Bühnenbilder, eindrucksvolle Kostüme, spektakuläre Choreografien und eine leidenschaftliche Liebesgeschichte - das verbirgt sich hinter der neuen Show von Holiday on Ice. Die neue Produktion "Supernova" öffnet ihre Türen in eine geheimnisvolle Welt mit beeindruckenden Showmomenten und einer galaktischen Eisshow. 12. - 15. Dezember, TUI ArenaPassende Erlebnispakete, Übernachtung in Hannover inklusive, finden Sie unter: www.visit-hannover.com/erlebnispaketeDie TOP 10 der Weihnachtsevents in den historischen 9 +2 Städten in Niedersachsen finden Sie unter: www.9staedte.deKontakt:Pressekontakt:Hannover Marketing and Tourism GmbHMaike ScheunemannPhone: +49 (0)511 123490-26Email: presse@hannover-marketing.deOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100017440/100837794