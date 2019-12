Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann hat die designierte SPD-Vorsitzende Saskia Esken scharf für ihre Aussagen zum Sozialismus kritisiert. "Sie sollte sich ins Flugzeug nach Venezuela setzen - und spätestens auf dem Rückweg wird sie feststellen, dass das mit Pauken und Trompeten scheitert, dass es Armut erzeugt", sagte der CDU-Politiker in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".



Kommandowirtschaft und Planwirtschaft - all das sei gescheitert. "Ich kann jedem nur raten, dass wir uns an die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft halten." Esken hatte Anfang 2018 bei Twitter geschrieben: "Wer Sozialismus negativ verwendet, hat halt keine Ahnung!"