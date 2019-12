Die Analysten der US-Großbank JPMorgan erwarten weitere Kurssteigerungen beim Technologiekonzern Apple. Nach Ansicht von JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee berechtigen die Erwartungen an den Produktzyklus bei Apple für 2020 und 2021 zu Optimismus. Und deshalb bestätigt er in seiner gestern veröffentlichten Studie seine Einstufung für Apple-Aktien mit "Overweight", das Kursziel steigert er weiter von bislang 290 USD auf 296 USD. Apple-Aktien schlossen letzten Freitag an der US-Börse mi..

