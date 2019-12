DGAP-DD: Deutsche Bank AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 02.12.2019 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: S-Quad Handels- und Beteiligungs GmbH 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Gerd Alexander Nachname(n): Schütz Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Deutsche Bank AG b) LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI Be- "Class A'-Aktien des C-Quadrat Special Situations Dedicated schr- Fund (Keine Kennung), übertragbare Wertpapiere, die mit Aktien ei- der Deutsche Bank AG, sowie mit deren Derivaten verbunden sind bung- : b) Art des Geschäfts Erwerb von "Class A'-Aktien des C-Quadrat Special Situa-tions Dedicated Fund ("CQSSDF") BL Capital Holdings Ltd. ('BL'), eine Gesellschaft mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln, hat sämtliche (554.154,3433 Aktien) von ihr gehaltene "Class A'-Aktien des CQSSDF, einer Gesellschaft mit Sitz auf den Kaimaninseln, an S-Quad Handels- und Beteiligungs GmbH (AUT) ("S-Quad") veräußert. CQSSDF hat eine Reihe von Derivattransaktionen abgeschlossen. Als Folge dieser Transaktionen hält CQSSDF (i) Optionen (in Form von Long-Puts und Short-Calls) auf Aktien der Deutsche Bank AG sowie (ii) Aktien der Deutsche Bank AG. CQSSDF ist ein "single-stock investment vehicle' da er lediglich Wertpapiere der Deutschen Bank AG hält. Das Geschäft steht nicht im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm. c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 0,36 USD 200000,00 USD d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 0,36 USD 200000,00 USD e) Datum des Geschäfts 2019-11-29; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 02.12.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Deutschland Internet: www.db.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 55331 02.12.2019 ISIN DE0005140008 AXC0116 2019-12-02/11:01