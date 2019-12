Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die neue SPD-Führung strebt nach den Worten der designierten Parteichefin Saskia Esken keine Neuverhandlung des Koalitionsvertrags an, sondern ein "Update" aufgrund einer inzwischen veränderten Situation. "Es geht übrigens auch nicht ums Neuverhandeln, das ist vielleicht auch das Missverständnis, den Begriff haben wir nicht verwendet", sagte Esken im RBB und ging damit auf kritische Äußerungen aus der Union ein. Es gehe darum, die Vereinbarungen noch einmal zu überarbeiten. "So könnte man das sagen", erklärte Esken auf eine entsprechende Frage. Führende Unions-Politiker hatten am Wochenende eine Nachverhandlung des Koalitionsvertrags strikt abgelehnt.

Eine Weiterführung der großen Koalition hänge ganz entscheidend von der Bereitschaft der CDU/CSU ab, mit der SPD darüber in Gespräche zu gehen, betonte Esken. Der am Freitag beginnende SPD-Parteitag werde einen Weg vorgeben, wie weiter vorgegangen werden solle. "Aber es hängt ganz entscheidend auch von der Bereitschaft der CDU/CSU ab, mit uns in Gespräche zu gehen, wie es dem Koalitionsvertrag entspricht."

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer habe selber auf diese Möglichkeit hingewiesen, betonte Esken. Es gehe darum, den Koalitionsvertrag ernstzunehmen, betonte Esken. In der Revisionsklausel sei nicht nur angemahnt, in der Mitte der Legislaturperiode eine Halbzeitbilanz zu ziehen, "sondern auch die Frage zu stellen, ob die Situation im Land, die politische Situation, die gesellschaftliche Situation, sich möglicherweise so verändert hat, dass man neue Vorhaben miteinander vereinbart".

Schwarze Null infrage gestellt

Esken verwies auf einen "Sanierungsstau" bei Schulen, Brücken, Straßen sowie Investitionsbedarfe in die digitalen Netze und in die Umstellung der Energieversorgung. "Diese Investitionen müssen jetzt sichergestellt sein." Die nächsten zehn Jahre müssten jeweils 50 Milliarden Euro zusätzlich investiert werden, damit die Bauindustrie auch die Kapazitäten aufbaue und die Planungskräfte in den Kommunen eingestellt würden. Die Schwarze Null würde "an der Stelle infrage gestellt" oder es müssten andere Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen werden. Auch über das Klimapaket solle noch einmal gesprochen werden, sagte sie.

Esken und ihr designierter Co-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans hatten bereits nach ihrer Nominierung zur neuen SPD-Spitze langfristig höhere Investitionen verlangt und dabei auch auf gemeinsame Forderungen von Industrie und Gewerkschaften verwiesen, in deren Kontext ein Investitionspaket von 450 Milliarden Euro über zehn Jahre angemahnt worden war. Sie hatten auch verlangt, das Klimapaket nachzuverhandeln, mit einem CO2-Preis von 40 Euro anstatt der geplanten 10 Euro und einer stärkeren Entlastung kleiner Einkommen im Gegenzug.

Die SPD-Führung will in der Woche über das weitere Vorgehen beraten. Am Dienstag ist eine Sitzung des erweiterten Parteipräsidiums geplant, und am Donnerstag will der Vorstand einen Leitantrag für den Parteitag ausarbeiten, über den der von Freitag bis Sonntag stattfindende Parteitag dann befinden soll. Der Parteitag solle entscheiden, welche Forderungen aus Sicht der SPD so dringend umgesetzt werden müssten, "dass wir daran auch die Koalitionsfrage stellen", hat Walter-Borjans angekündigt.

