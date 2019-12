Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute gibt das spanische Schatzamt das Volumen für die am Donnerstag anstehenden Auktionen konventioneller und inflationsgeschützter Papiere bekannt, so die Analysten der Helaba.Auch Frankreich werde am Donnerstag im mittel- bis langfristigen Segment aktiv. Deutschland stocke am Mittwoch die 10-jährige Benchmarkanleihe um 3 Mrd. EUR auf. Am Sekundärmarkt rentiere das Papier bei -0,35% in etwa auf dem Niveau der Neuemission Anfang Juli. Die Rendite sei seit Mitte November leicht gesunken und auch der Renditespread zwischen 10- und 2-jährigen Anleihen komme zurück - ähnlich wie in den USA. Auch dort sei der Spread seit Anfang November rückläufig, habe zuletzt aber wieder zulegen können. (02.12.2019/alc/a/a) ...

