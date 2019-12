Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE 0005403901) wird Exklusivpartner für den Fotoservice der größten britischen und irischen Drogeriemarktkette Boots. Unter der Überschrift "Bootsphoto powered by CEWE" werden die Kunden sowohl auf der Webseite von Boots als auch in über 1.000 stationären Filialen CEWE-Produkte bestellen können. Am Point of Sale sollen rund 2.500 CEWE Fotostationen sowie Produktdisplays aufgestellt werden. An den CEWE Fotostationen können entweder CEWE SOFORTFOTOS ausgedruckt oder aber weitere Produkte wie das CEWE FOTOBUCH, CEWE CARDS oder CEWE KALENDER bestellt werden. CEWE-CEO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...