FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.12.2019 - 11.00 am



- CREDIT SUISSE RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 310 (275) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 760 (740) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES DECHRA PHARMACEUTICA PRICE TARGET TO 2950 (2915) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS DERWENT LONDON TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 3500 PENCE - JPMORGAN CUTS LAND SECURITIES TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1000 PENCE - JPMORGAN RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 3100 (2963) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WORKSPACE TARGET TO 1160 (1025) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS GEM DIAMONDS TO 'HOLD' ('BUY') - LIBERUM RAISES UNILEVER PLC TO 'BUY' ('HOLD') - PEEL HUNT INITIATES JOHNSON SERVICE GROU WITH 'ADD' - RBC RAISES GLENCORE TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 290 (310) PENCE - RBC RAISES RIO TINTO TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 3900 (3700) PENCE



