Der Standortwettbewerb der Kommunen wird immer stärker technologiegetrieben: Wo die Unternehmen besonders "digitalaffin" sind - und welche Kommunen in Deutschland mit dem dichtesten Glasfasernetz locken.

Für Hanno Kempermann ist die Sache klar: "Nur mit technologisch versierten, hochproduktiven und innovativen Unternehmen lässt sich die Zukunft von Regionen gestalten", postuliert der Ökonom vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Das Problem ist nur: Wie stark sich Betriebe auf den Megatrend der Digitalisierung einlassen und in ihre Produktion, Produkte und Planungen einfließen lassen, werde "regional nahezu gar nicht analysiert".

In Rahmen des großen Städtetests haben die WirtschaftsWoche, die IW-Tochter IW Consult sowie der Immobiliendienstleister ImmobilienScout24 daher jetzt den Versuch unternommen, die "Industrie-4.0-Readyness" der Unternehmen in deutschen Großstädten zumindest annäherungsweise zu bestimmen. Zu diesem Zweck analysierte der Datendienstleister beDirect in 71 kreisfreien Städten mit über 100.000 Einwohnern die Homepages von insgesamt 600.000 Unternehmen. Die Betriebe mit Website bilden rund 50 Prozent der Grundgesamtheit in den Städten ab. Da Industrie 4.0-affine Unternehmen grundsätzlich technologisch aufgeschlossen sind und dementsprechend eine Website haben dürften, ist in dieser Stichprobe mithin das Gros der relevanten Unternehmen enthalten.

Und so lief das Projekt konkret ab: Die 600.000 Websites wurden per "Webcrawler" nach Begriffen mit Bezug zu Industrie 4.0 durchsucht. Dazu zählten etwa Oberbegriffe wie Big Data, Augmented Reality, Cloud Computing, Smart Factory, Predictive Analytics oder Smart Services. Insgesamt flossen 25 solche Oberbegriffe sowie über 100 Synonyme in die Analyse ein. Wenn mindestens zwei dieser Begriffe auf einer Website auftauchten, erhielt der jeweilige Betrieb das Siegel "Industrie 4.0-ready".

Die Ergebnisse: Der Anteil digitalnaher Firmen ist in Frankfurt am höchsten, gefolgt von Düsseldorf, München, Darmstadt, Mainz und Stuttgart. Ganz hinten liegen Cottbus, Gelsenkirchen, Salzgitter und Bottrop (siehe Tabelle).Wie stark die Wirtschaft vor Ort in Zukunftstechnologien investiert, ist die eine Frage. Die andere und damit zusammenhängende Frage lautet: Wie gut sind die von Politik und Stadtverwaltung gestalteten Rahmenbedingungen? Wie stark Städte zum Beispiel an schnelles Internet ...

