So dynamisch wie 2019 wird es wohl 2020 nicht an den Börsen weitergehen. Dazu müssen Lösungen in den bestehenden Konflikten her, sagt Carsten Mumm von Donner & Reuschel. Die Aussichten? Der DAX hat Potential, die Konjunktur in Deutschland auch. So weit die guten Nachrichten. Grundsätzlich werde die Wirtschaft in Deutschland stärker wachsen können als 2019, die US-Konjunktur verliere etwas an Dynamik. Der Zins- und der Konjunktur-Unterschied bleibe aber bestehen, sagt Carsten Mumm von Donner & Reuschel zu Antje Erhard. Hier seine Prognosen für 2020.