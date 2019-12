Gegen den gesamtösterreichischen Trend war die Arbeitslosigkeit in der Steiermark und in Oberösterreich Ende November höher als vor einem Jahr. In der Steiermark betrug der Anstieg laut Arbeitsmarktservice (AMS) 2,4 Prozent auf 33.308 Personen, in Oberösterreich stieg die Arbeitslosenzahl um 1,9 Prozent auf 32.550. Ads_BA_AD('CAD2'); Die übrigen Bundesländer, allen voran Salzburg (-6,3 Prozent), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...