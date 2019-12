Der "Price and Volume Trend (PVT)" ähnelt als Umsatzindikator bzw. Umsatzindex in seiner Konstruktion dem "On Balance Volume (OBV)". Doch anders als im "OBV" wird hier nicht das gesamte Tagesvolumen in Abhängigkeit von Kursgewinnen oder -verlusten addiert bzw. subtrahiert, sondern nur ein bestimmter Betrag. Dieser Betrag orientiert sich ausschließlich am Prozentsatz...

Den vollständigen Artikel lesen ...