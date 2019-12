Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG: Verabschiedung Heinz-Werner Satter DGAP-News: Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG / Schlagwort(e): Personalie/Marktbericht Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG: Verabschiedung Heinz-Werner Satter 02.12.2019 / 12:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SCHWÄLBCHEN Frischdienst GmbH Verabschiedung Heinz-Werner Satter Mainz, 02. Dezember 2019. Der langjährige Geschäftsführer der SCHWÄLBCHEN Frischdienst GmbH, Mainz, Herr Heinz-Werner Satter (65), ist zum 30. November 2019 aus dem operativen Geschäft ausgeschieden. In 36 Jahren erfolgreichen Wirkens und Gestaltens hat er das Unternehmen zu einem in der Großhandelsbranche anerkannt leistungsstarken Zustellungs-Spezialisten entwickelt. In einer feierlichen Verabschiedung wurde sein berufliches und unternehmerisches Lebenswerk mit großem Dank und Anerkennung gewürdigt. Die SCHWÄLBCHEN Frischdienst GmbH ist im Außer-Haus-Markt mit einer hohen Sortiments- Logistik- und Servicequalität hervorragend positioniert und mit der Waren-Zustellung an Großverbraucher zukunftsfähig aufgestellt. Das Verkaufsgebiet umfasst von den Standorten Mainz und Ilsfeld aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und das Saarland. Mit einem 10.000 Artikel umfassenden Vollsortiment agiert das Unternehmen als Komplettanbieter für Caterer, Hotels, Restaurants, Großküchen, Kantinen und Verpflegungseinrichtungen privater und öffentlicher Art. Die verschiedenen Kundengruppen werden individuell betreut und mit einem eigenen Fuhrpark beliefert. Für den Handelsbetrieb laufen die Geschäfte auch im Jahr 2019 gut. Dieses Jahr werden rund 100 Mio. Euro Umsatz erzielt, die Beschäftigtenanzahl liegt bei 240. Von der Einführung eines neuen Lagerverwaltungssystems und ebenso von weiteren Investitionen in die IT und Digitales verspricht sich der Frischdienst weitere Effizienzvorteile. In der Geschäftsführung bleibt Günter Berz-List (52) tätig; ihm steht Heinz-Werner Satter beratend zur Verfügung. Zuständige Betriebsleiter sind Dirk Schulte (49) für den Einkauf/ Verkauf sowie Stefan Lutz (40) für Lager, Logistik/ Fuhrpark und EDV. Der SCHWÄLBCHEN Frischdienst blickt auf eine über 40-jährige Firmengeschichte zurück. Die Gesellschaft ist Teil der mittelständischen SCHWÄLBCHEN-Gruppe. Herr Heinz-Werner Satter ist weiterhin Aufsichtsratsvorsitzender der FÜR SIE Handels-genossenschaft eG, Köln, und Aufsichtsratsmitglied der REWE-Zentralorganisationen, Köln. Kontakt: Herr Günter Berz-List Email: info@schwaelbchen-molkerei.de Tel. 06124-503-0 02.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG Bahnhofstr. 38 65307 Bad Schwalbach Deutschland Telefon: 06124-503-0 Fax: 06124-503-57 E-Mail: info@schwaelbchen-molkerei.de Internet: www.schwaelbchen-molkerei.de ISIN: DE0007218901 WKN: 721890 Indizes: CDAX Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 925761 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 925761 02.12.2019 ISIN DE0007218901 AXC0156 2019-12-02/12:07