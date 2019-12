Baierbrunn (ots) - Frances Evans leitet seit 1. Dezember den Bereich Marketing beim Wort & Bild Verlag. Die Medienmanagerin mit weitreichenden internationalen Verlagserfahrungen verantwortet als Mitglied der Geschäftsleitung damit sämtliche Werbe- und Marketingaktivitäten.Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags: "Frances Evans steht für Innovationskraft und professionelles Brandmanagement. Ich freue mich, mit Frances Evans eine Marketingexpertin internationalen Formats für unsere Medienprodukte und neuen Geschäftsfelder an Bord zu haben."Frances Evans (50) ist seit über 23 Jahren im internationalen Verlagsmanagement tätig. Sie war zuletzt als Vorstand und Geschäftsführerin bei der Media Group Medweth tätig, wo sie schwerpunktmäßig für die Transformation der Geschäftsmodelle und den Ausbau bestehender Printformate zuständig war. Zuvor war die gebürtige Britin als Director International Marketing & Innovation tätig, kümmerte sich um Innovations- und Digital-Transformationsprojekte, internationales Anzeigenmanagement, das Lizenzgeschäft, Events, Marketing und Marktforschungsprojekte.Frances Evans: "Ich hatte schon immer einen starken Fokus auf kundenorientierte und markenbezogene Funktionen. Nun freue ich mich riesig auf die spannende Aufgabe, neue kreative Marketing-Konzepte und -Kooperationen für dieses renommierte und dynamische Haus mit seiner enormen Reichweite zu erstellen."Der Wort & Bild Verlag:Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Medien erfüllen in Print und Online den Anspruch, zu allen relevanten Gesundheitsfragen die passende Antwort zu liefern - glaubwürdig, kompetent und mit höchstem Qualitätsanspruch. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 8.838.607 laut IVW III/2019), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 644.600), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.149.958), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.675.017), Ärztlicher Ratgeber (3 x jährlich verbreitete Exemplare 250.045), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.352.192) und das HausArzt-PatientenMagazin (4 x jährlich verkaufte Exemplare 364.800).Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/4456064