Bonn (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Arbeitsmarktdaten überraschten am Freitag auf der Oberseite, so die Analysten von Postbank Research. So habe die Zahl der Arbeitslosen im November in saisonbereinigter Rechnung überraschend um 16 Tsd. Personen nachgegeben. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote habe bei niedrigen 5,0% verharrt. ...

