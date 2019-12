Stuttgart (ots) - SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 3. Dezember 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / Moderation: Hendrike BrenninkmeyerPatientinnen und Patienten klagen seit einiger Zeit über fehlende Arzneimittel in Apotheken. Teilweise müssen sie auf Alternativen zurückgreifen. Das Problem verschärft sich weiter. Woher kommt der Medikamentenmangel und wie muss gegengesteuert werden? Diese Fragen stellt das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 3. Dezember 2019, 20:15 bis 21 Uhr.Die weiteren Themen der Sendung:"Marktcheck" mischt sich ein - finanzielle Not nach falschem TÜV-GutachtenEin neues TÜV-Gutachten ist beim Gebrauchtwagenkauf für viele ein wichtiges Kriterium. Auch für eine "Marktcheck"-Zuschauerfamilie aus Singen. Doch ihr gekauftes Fahrzeug ist trotz neuer TÜV-Plakette in einem schlechten Zustand. Reporter Axel Sonneborn hilft.Weihnachtsgewürze im Test - wie gut schneidet Zimt ab?Zimt ist ein beliebtes Gewürz für Weihnachtsplätzchen. Doch das Gewürz kann Schadstoffe enthalten. "Marktcheck" testet verschiedene Zimtarten und prüft, ob die Inhaltsstoffe mit der Packungsangabe übereinstimmen.Leber - viele Patienten erkranken unerkanntEin Viertel aller Menschen leidet unter einer Fettleber. Auslöser sind zu viel Zucker, Kohlenhydrate und Alkohol. Auch schlanke Menschen können betroffen sein. "Marktcheck"-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann erklärt, wie man vorsorgen kann.Brandgefahr durch TeelichterTeelichter sind vor allem in der Vorweihnachtszeit beliebt. Werden zu viele Teelichter nebeneinandergestellt, entstehen hohe Temperaturen und die Brandgefahr steigt.Tipp der Woche - Fussel von Pullis entfernenWie lassen sich Fussel und Wollmäuse von Pullovern entfernen? "Marktcheck" testet verschiedene Methoden."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter http://SWR.de/marktcheck.ARD Mediathek: Die Sendung ist nach Ausstrahlung bis 29.11.2020 verfügbar unter ARDmediathek.de und unter http://SWR.de/marktcheck. Außerdem auf YouTube unter http://youtube.com/marktcheck. Fotos bei http://ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://SWR.de/kommunikationPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4456136