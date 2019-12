FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben am Montag die Kursgewinne aus dem frühen Handel nicht gehalten. Der Leitindex Dax , der in der Spitze um 0,8 Prozent gestiegen war, gab die Gewinne anschließend wieder vollständig ab. Die Abwärtsbewegung setzte mit der Nachricht ein, dass US-Präsident Donald Trump Importzölle auf Stahl und Aluminium aus Brasilien und Argentinien wieder in Kraft setzt. Zuletzt trat der Dax mit 13 235,92 Punkten praktisch auf der Stelle./bek/jha/

