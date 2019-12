BMW plant Investitionen in Höhe von 400 Millionen Euro in das Dingolfinger Werk zur Produktion des BMW iNEXT. Das Unternehmen rüstet somit seinen größten Produktionsstandort in Europa für die Fertigung des rein batteriebetriebenen und hoch-automatisierten Fahrzeugs. Investitionen in Höhe von 400 Millionen Euro Bereits 2021 soll BMWs Produktionsstandort in Dingolfingen in der Lage sein neben dem voll-elektrischen iNEXT Automobil auch Plug-in-Hybride ...

Den vollständigen Artikel lesen ...