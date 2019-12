Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Im 3. Quartal ist die kanadische Wirtschaft um 0,3% gg. Vq. expandiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Damit habe das BIP-Wachstum im Rahmen der Markterwartungen gelegen, sei aber deutlich hinter dem starken Vorquartal (0,9% gg. Vq.) zurückgeblieben. Die Analysten würden perspektivisch mit einer weiteren Verlangsamung der Wachstumsdynamik rechnen, sodass der Druck auf die Bank of Canada, dem Zinssenkungstrend in anderen Industrieländern zu folgen, in den kommenden Monaten spürbar steigen dürfte. (02.12.2019/alc/a/a) ...

