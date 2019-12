Goupil hat jetzt Prototypen seines neuen Transporters namens G6 vorgestellt. Auf der Messe Solutrans in Lyon präsentierte der französische Hersteller von leichten Elektrofahrzeugen das Modell in zwei Varianten - mit Kofferaufbau und als Abroll-Kipper. Der neue Transporter wird voraussichtlich im vierten Quartal 2020 in Produktion gehen und gesellt sich dann zum bisherigen Sortiment, bestehend aus ...

