Anfang der vergangenen Woche teilte die Deutsche Telekom mit, dass annähernd 102.000 Haushalte in 61 Kommunen in Deutschland nun mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) im Internet surfen könnten. Vom Glasfaserausbau profitieren demnach unter anderem Konstanz mit 20.200, Halle (Saale) mit 10.100 sowie Bielefeld mit 8.600 Haushalten. Im neuen Netz sei für diese nun Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich, so die Mitteilung. Dass Kunden des Bonner Konzerns auch im Mobilnetz mit ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...