AKTIENMÄRKTE (13.04 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.150,00 +0,20% +25,30% Euro-Stoxx-50 3.697,09 -0,18% +23,18% Stoxx-50 3.342,43 -0,07% +21,10% DAX 13.239,73 +0,03% +25,39% FTSE 7.346,92 +0,01% +9,19% CAC 5.889,18 -0,27% +24,49% Nikkei-225 23.529,50 +1,01% +17,56% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,3 -91

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,38 55,17 +2,2% 1,21 +16,3% Brent/ICE 61,83 60,49 +2,2% 1,34 +11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.458,53 1.463,91 -0,4% -5,39 +13,7% Silber (Spot) 16,89 17,02 -0,8% -0,13 +9,0% Platin (Spot) 892,35 896,02 -0,4% -3,67 +12,0% Kupfer-Future 2,65 2,64 +0,1% +0,00 0%

Am Ölmarkt sorgen die positiven Daten von der Konjunkturfront für eine kräftige Erholung der Preise, die am Freitag aber noch stärker nachgegeben hatten. Für Rückenwind sorgt aber auch die Spekulation, dass beim Opec-Treffen am Donnerstag und Freitag eine Ausweitung der bereits geltenden Förderkürzungen beschlossen werden könnte. Laut dem irakischen Ölminister soll es um eine Drosselung von 400.000 Barrel pro Tag gehen. Andere Spekulationen gehen dagegen eher in Richtung zeitlicher Ausdehnung der geltenden Kürzung um 1,2 Millionen Barrel für drei Monate.

AUSBLICK AKTIEN USA

Ermutigende und wieder auf Wirtschaftswachstum hindeutende Konjunktursignale aus China vom Wochenende dürften am Montag für einen leicht positiven Start an der Wall Street sorgen. Am Anleihemarkt dürften die Kurse dagegen deutlicher fallen, die Renditen also steigen, wie bereits in Europa zu beobachten. Allerdings stehen in den USA kurz nach Handelsbeginn ebenfalls diverse Konjunkturdaten zur Veröffentlichung auf dem Programm, die Einfluss auf die Tagestendenz haben dürften. Berichtet wird insbesondere der viel beachtete Einkaufsmanagerindex (ISM) für das verarbeitende Gewerbe im November. Er wird mit 49,4 Punkten erwartet, deutlich über dem Oktoberwert von 48,3, damit aber immer noch unter der Expansionsschwelle von 50. In China ist ein ähnlicher Index nun über die 50er Marke gestiegen. Im Hintergrund schwelt derweil weiter das Ringen um ein US-chinesisches Abkommen zur Entschärfung des Handelsstreits. Ein Dämpfer hierfür dürfte sein, dass China wegen der US-Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong Sanktionen gegen die USA verhängt hat. Unter anderem dürfen US-Kriegsschiffe nicht mehr in Hongkong Zwischenstation machen. Unter den Einzelwerten stehen Fiat Chrysler im Blick, nachdem laut der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) beim letzten von drei neuen Streitpunkten eine erste Einigung erzielt wurde. Dabei geht es um neue Investitionen und Arbeitsplätze. Fiat Chrysler hat dies bestätigt, bislang aber keine Details genannt. Im Blick steht der Stahlsektor, nachdem US-Präsident Donald Trump mit sofortiger Wirkung Strafzölle auf Stahlimporte aus Brasilien und Argentinien angekündigt hat. Hintergrund sind die laut Trump niedrigen Wechselkurse der jeweiligen Währungen. US Steel liegen in der Vorbörse auf Nasdaq.com gut 2 Prozent im Plus, AK Steel über 6 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,2 zuvor: 51,3 16:00 Bauausgaben Oktober PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 49,4 Punkte zuvor: 48,3 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert - Europas Börsen geben bis Mittag die Gewinne vollständig ab. Belastend wirkt ein Tweet von US-Präsident Donald Trump, wonach Brasilien und Argentinien beschuldigt werden, Profiteure des starken Dollars zu sein. Daher werden gegen beide Länder Importzölle für Stahl und Aluminium wieder eingeführt. Zugleich gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass ein Phase-1-Abkommen im US-chinesischen Handelsstreit bald unterschrieben wird. Am Morgen hatten noch ein anziehender Caixin-Einkaufsmanagerindex sowie ein wieder über die Expansionsschwelle von 50 gestiegener offizieller Einkaufsmanagerindex aus China die Stimmung gestützt. Im DAX fallen Eon 0,5 Prozent und RWE sogar 3,9 Prozent. Nach Einschätzung von Teilnehmern spielt dabei die Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an die SPD-Spitze nur eine untergeordnete Rolle. Bei einem Zusammenbruch der Großen Koalition und Neuwahlen könnten die Grünen stärkste Partei im nächsten Bundestag werden. Zwei positive Nachrichten verhelfen Lufthansa zu einem Plus von 0,7 Prozent. Zum einen verzichtet die Gewerkschaft Verdi auf einen Streik bei LSG am Montag. Zum anderen könnte Fantasie auf eine Anteilsaufstockung durch Qatar Airways aufkommen. Bei Prosieben-Aktien steht eine mögliche Anteilsaufstockung durch Mediaset im Raum. Prosieben legen um 3 Prozent zu, Mediaset geben dagegen um 0,3 Prozent nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.27 Uhr Fr, 18.07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1012 -0,08% 1,1020 1,1019 -3,9% EUR/JPY 120,62 -0,06% 120,79 120,59 -4,1% EUR/CHF 1,0993 -0,27% 1,1018 1,1018 -2,3% EUR/GBP 0,8530 -0,06% 0,8527 0,8517 -5,2% USD/JPY 109,55 +0,02% 109,61 109,44 -0,1% GBP/USD 1,2910 -0,02% 1,2923 1,2934 +1,2% USD/CNH (Offshore) 7,0449 +0,23% 7,0350 7,0311 +2,6% Bitcoin BTC/USD 7.260,01 -1,65% 7.236,26 7.744,26 +95,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas fester - Überraschend gut ausgefallene Wachstumsdaten aus China haben für Auftrieb gesorgt. Allerdings fielen die Gewinne überwiegend klein aus, weil die Nachhaltigkeit der positiven Daten von vielen Handelsteilnehmern angezweifelt wird. Zum einen dürfte der wieder in Expansion anzeigende Einkaufsmanagerindex aus China auch staatlichen Ausgabenprogrammen und Steuersenkungen zu verdanken sein, zum anderen gebe es weiter keine Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit, hieß es. Daneben gab es Berichte, dass es wegen der Spannungen zwischen den beiden Ländern um die Proteste für mehr Demokratie in Hongkong frühestens Ende des Jahres zu einem Deal kommen dürfte. Tatsächlich wurde nach Handelsende an den meisten Plätzen der Region bekannt, dass China Sanktionen gegen die USA verhängt. "Ab sofort" dürften US-Kriegsschiffe nicht mehr in Hongkong Zwischenstation machen, zudem seien Strafmaßnahmen gegen US-Organisationen in Arbeit, sagte eine Außenamtssprecherin. In Tokio fiel das Plus mit 1 Prozent auf ein Vierzehnmonatshoch am größten aus. Hier stützte laut Händlern, dass im dritten Quartal des Jahres die Investitionen in Japan zum 12. Mal in Folge gestiegen sind, diesmal um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Schanghai, Hongkong und Seoul beliefen sich die Zugewinne dagegen lediglich auf je rund 0,3 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen präsentieren sich am Montag im frühen Handel kaum verändert. Nach den freundlichen Wirtschaftsdaten aus China kommen die Anleihen deutlicher unter Druck. Auf der anderen Seite dünnt das Angebot merklich aus, was auf der anderen Seite zu einer gewissen Stabilisierung bei den Unternehmensanleihen führt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW investiert 400 Millionen Euro für iNext-Fertigung in Dingolfing

BMW investiert in sein größtes europäisches Autowerk in Dingolfing rund 400 Millionen Euro. Der Standort soll auf die Fertigung des vollelektrischen und hochautomatisiert fahrenden iNext vorbereitet werden, teilte der DAX-Konzern mit. In Dingolfing sollen künftig je nach Nachfrage vollelektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybride oder Verbrenner vom Band laufen. Die Fertigung des iNext ist für 2021 geplant.

Deutsche Bank: Keine Ausweitung der Ermittlungen zur Danske Bank

Laut der Deutschen Bank gibt es bei den Geldwäsche-Ermittlungen rund um die Danske Bank keine neuen Erkenntnisse. "Von einer Ausweitung der Ermittlungen ist uns nichts bekannt", sagte ein Sprecher des Instituts. "Nach Rücksprache bestätigte uns auch die Staatsanwaltschaft, dass die bekannten Verfahren nicht ausgeweitet wurden." Die Nachrichtenagentur Reuters hatte unter Berufung auf informierte Personen gemeldet, dass die US-Justizbehörde die Rolle der Deutschen Bank bei den verdächtigten Transaktionen der Danske Bank untersuche und die deutschen Behörden um Amtshilfe ersucht habe.

Qatar Airways hat Interesse an Einstieg bei der Lufthansa - Medien

Die arabische Fluggesellschaft Qatar Airways hat Interesse an einem Einstieg bei der Deutschen Lufthansa. "Wenn es eine Möglichkeit gibt, in Lufthansa zu investieren, dann würden wir das gerne machen", sagte Akbar Al-Baker, der Chef der nationalen Fluggesellschaft des Emirats Katar, vor Journalisten in Doha, wie das Handelsblatt und das Magazin Focus berichten. Qatar Airways habe dies bereit bei anderen Airlines weltweit getan.

AMS verfügt über gut 27 Prozent der Osram-Aktien

Vier Tage vor Ablauf der Annahmefrist für das Osram-Übernahmeangebot hat AMS fast die Hälfte der Anteile zusammen, die für das Gelingen erforderlich sind. Bis Freitagabend wurde die Offerte für 6,39 Prozent des Grundkapitals angenommen, ist der aktuellen Wasserstandsmeldung von AMS zu entnehmen. Zusammen mit den Osram-Aktien, die AMS bereits selbst gekauft hat, verfügen die Österreicher über 27,17 Prozent der Anteile.

Dic Asset steigert Ankaufvolumen auf rund 1,8 Milliarden Euro

Der Immobilienkonzern Dic Asset hat dieses Jahr mehr gekauft als erwartet. Das aktuelle Ankaufsvolumen 2019 steige mit rund 1,8 Milliarden Euro auf ein neues Rekordniveau, teilte das SDAX-Unternehmen mit. Ursprünglich hatte sich Dic Asset 1,3 Milliarden Euro vorgenommen.

Neuer Aufsichtsratschef bei Heidelberger Druck

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat einen neuen Chefkontrolleur. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Unternehmensberater Martin Sonnenschein am Sonntag den Aufsichtsratsvorsitz übernommen, nachdem er Ende November gerichtlich zum Mitglied des Kontrollgremiums bestellt worden war. Er ist Partner und Geschäftsführer der Unternehmensberatung A.T. Kearney.

Lanxess kauft brasilianischen Biozidhersteller

Der Spezialchemiekonzern Lanxess verstärkt sich mit dem brasilianischen Biozidhersteller Itibanyl Produtos Especiais. Das familiengeführte Unternehmen hat 2018 einen Umsatz im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielt. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, heißt es in einer Mitteilung des Kölner MDAX-Konzerns.

Stada übernimmt Pharmageschäft von ukrainischer Biopharma

Der Arzneimittelkonzern Stada verstärkt sich mit einer weiteren Übernahme in Osteuropa. Der Konzern aus Bad Vilbel übernimmt das Pharmageschäft des ukrainischen Herstellers Biopharma. Dazu gehören auch Produktionsanlagen in der Stadt Bila Tserkva in der Region Kiew. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Transaktion werde voraussichtlich im Dezember abgeschlossen.

Unicredit reduziert Anteil an türkischer Bank Yapi Kredi

Die italienische Unicredit reduziert ihr Türkei-Geschäft. Wie die Bank mitteilte, senkt sie ihren Anteil an der türkischen Bank Yapi ve Kredi Bankasi AS auf unter 32 Prozent. Einige Analysten sehen darin einen ersten Schritt für einen Komplettausstieg aus der Türkei.

