Frankfurt am Main (ots) - Jubiläums-Ball am 1. Februar 2020 in Wiesbaden / Reitsport der Spitzenklasse im Showprogramm / Wiesbaden zum 25. Mal AustragungsortDer Ball des Sports der Stiftung Deutsche Sporthilfe feiert Jubiläum: Am 1. Februar 2020 findet die 50. Auflage von Europas erfolgreichster Benefiz-Gala im Sport statt und darf an der Spitze der rund 2.000 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Sport und Gesellschaft den Schirmherrn der Deutschen Sporthilfe, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, begrüßen.Zu Ehren des Gründervaters des Ball des Sports, dem langjährigen Sporthilfe-Vorsitzenden Josef Neckermann, steht das Showprogramm des Balls ganz im Zeichen des Reitsports. Der Versandhaus-Chef war selbst u.a. zweimaliger Olympiasieger im Dressurreiten. Mit Vielseitigkeitsreiten, Springreiten und natürlich Dressurreiten werden am Ballabend nicht nur die olympischen Disziplinen von Olympiasiegerinnen und -siegern wie Ingrid Klimke, Markus Ehning und Isabell Werth hautnah dargeboten, sondern auch Einblicke in weitere Facetten wie das Voltigieren und das Reining (Westernreiten) im Geviert der Ballarena gewährt. TV-Moderator Johannes B. Kerner wird bereits zum 21. Mal pro bono durch das Ballprogram führen."Wie in jedem Jahr haben wir den Anspruch, den "Ball des Sports" weiterzuentwickeln. Das gilt umso mehr für den kommenden Jubiläums-Ball. Im Team der Deutschen Sporthilfe arbeiten wir seit Monaten daran, unseren Gästen, allen voran Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dessen Zusage uns sehr ehrt, ein Programm zu präsentieren, dass einzigartig in der Historie des "Ball des Sports" ist. Mit Reitsport zeigen wir eine der erfolgreichsten deutschen Sportarten und schlagen zugleich die Brücke zu den Ursprüngen dieser Veranstaltung", sagt Dr. Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe.Neben dem Ball des Sports feiert die hessische Landeshauptstadt ebenfalls ein Jubiläum: Bereits zum 25. Mal ist Wiesbaden Austragungsort für dieses gesellschaftliche Top-Ereignis. Nach der Premiere 1977 in den Rhein-Main-Hallen dauerte es zwar 15 Jahre, bis der Ball 1992 erneut in Wiesbaden gastierte, ebenfalls mit der bislang einzigen Dressur-Reitshow im Ball-Programm. Anschließend aber blieb der Ball des Sports - bis auf eine fünfjährige Unterbrechung - durchgängig in der Stadt, zunächst in den Rhein-Main-Hallen, dann im Kurhaus und seit 2018 im neu errichteten Rhein-Main CongressCenter.Die Deutsche Sporthilfe nimmt das doppelte Jubiläum zum Anlass und hält erstmals in der Geschichte der Veranstaltung für sportbegeisterte Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet ein kleines Exklusiv-Kontingent an Karten zurück. Die Kostenumlage beträgt 1.000 Euro pro Person zzgl. einer freiwilligen und großzügigen Zuwendung. Hierfür ist eine Spende ab 400 Euro oder mehr pro Person wünschenswert. Interessenten melden sich bei balldessports@sporthilfe.de. Der Ball des Sports ist durch die exklusive Ticket-Nachfrage von Wirtschaftspartnern und Kuratoren der Deutschen Sporthilfe stets ausverkauft.HINWEISE AN DIE REDAKTIONENEine erste Pressekonferenz zum 50. "Ball des Sports" mit dem Oberbürgermeister der Stadt Wiesbaden Gert-Uwe Mende findet am 12. Dezember um 10.30 Uhr im DigitalWerk der Commerz Real in Wiesbaden statt. Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 9. Dezember bei untenstehendem Kontakt.AkkreditierungMedien, die vor Ort von der Veranstaltung berichten wollen, können sich ab sofort und bis zum 15. Januar online akkreditieren: https://bit.ly/2XShodtPressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeJens kleine BrörmannOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 512E-Mail: jens.broermann@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.de und www.ball-des-sports.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/4456340