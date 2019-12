IRW-PRESS: Gold Lion Resources Inc.: Gold Lion stellt Update hinsichtlich Explorationsaktivitäten in Konzessionsgebiet Fairview bereit

Vancouver (British Columbia), 2. Dezember 2019. Gold Lion Resources Inc. (CSE: GL) (Gold Lion oder das Unternehmen) freut sich, das folgende Update hinsichtlich seines über Straßen zugänglichen, 2.574 Hektar großen Kupfer-Silber-Zink-Konzessionsgebiets Fairview (Fairview oder das Konzessionsgebiet) im Bergbaugebiet Kamloops in British Columbia, etwa 22 Kilometer östlich der Stadt Cache Creek und 45 Kilometer westlich der Stadt Kamloops gelegen, bereitzustellen. Im Rahmen früherer Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet in den 1940er Jahren wurden innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets zahlreiche Vorkommen identifiziert, einschließlich Fairview, P&L, Quinto und Quinto III.

Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb der zentralen vulkanischen Fazies der Nicola Group, einem schmalen Gürtel aus alkalischem, vulkanischem und subvulkanischem Intrusionsgestein, das zahlreiche alkalische Porphyrlagerstätten beherbergt, einschließlich der Mine Copper Mountain im Süden und des Batholiths Iron Mask (Afton, Ajax) im Osten.1 Die Schürfrechte befinden sich in der Nähe der nördlichen Erweiterung des äußerst ertragreichen Batholiths Guichon Creek, der die ursächliche Intrusion in die Kupfer-Gold-Mine Highland Valley und die Kupfermine Craigmont im Süden des Konzessionsgebiets darstellt.1

Das Unternehmen hat kürzlich eine 466,09 Kilometer umfassende magnetische Flugvermessung bei Fairview durchgeführt, bei der mehrere schmale, in Nord-Süd-Richtung verlaufende, schwach magnetische Lineamente identifiziert wurden, die vermutlich Kalksteineinheiten darstellen, die mit der historischen skarnartigen Mineralisierung im Konzessionsgebiet übereinstimmen. Darüber hinaus wurden drei etwa konzentrische magnetische Höchstwerte identifiziert, die mit verborgenen Intrusionen in der Tiefe in Zusammenhang stehen könnten. Kleine Satelliten-Intrusionszentren oder Dachschollen zum Batholith Guichon Creek erstrecken sich bekannterweise mindestens bis in den hohen Norden des Konzessionsgebiets Fairview. Das Hauptziel in diesem Konzessionsgebiet ist die Kontaktzone zwischen verborgenen Intrusionszentren und dem vulkanischen Faziesgestein Nicola oder Kalksteinkontakte mit derselben Intrusionsreihe. Die im Rahmen der Untersuchungen 2019 hergestellten magnetischen Produkte verdeutlichen mögliche Zonen, in denen diese Kontakte vorhanden sein könnten. Gesteinsprobennahmen, die das Unternehmen im Rahmen der Feldsaison 2019 durchgeführt hat, ergaben äußerst anomale Kupfer- und Zinkmineralisierungen mit Ergebnissen von bis zu 1,48 und 1,24% Kupfer sowie 1,78% Zink.

Gold Lion lädt alle aktuellen und zukünftigen Aktionäre ein, die geologischen Karten des Konzessionsgebiets und die damit in Zusammenhang stehenden Ergebnisse der magnetischen Flugvermessung unter der unten angegebenen URL aufzurufen:

https://goldlionresources.com/projects/fairview-project/

Das Unternehmen führt zurzeit eine umfassende Prüfung aller verfügbaren technischen Daten im Konzessionsgebiet vor der Explorationssaison 2020 durch. Gold Lion plant im Konzessionsgebiet ein Folgeexplorationsprogramm, das Bodenerkundungen und -untersuchungen der vielversprechendsten Zonen umfasst, die im Rahmen der magnetischen Flugvermessung identifiziert wurden, um vorrangige Bohrziele für zukünftige Arbeitsprogramme zu generieren.

1 Angrenzende Konzessionsgebiete - Diese Pressemitteilung enthält Informationen über angrenzende Konzessionsgebiete, für die Gold Lion keine Explorations- oder Abbaurechte besitzt. Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass Minerallagerstätten in angrenzenden Konzessionsgebieten nicht auf Minerallagerstätten in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

QA/QC-Verfahren

Alle Proben wurden von Personal von Gold Lion beschrieben, fotografiert und erprobt. Die Proben wurden zur Probenaufbereitung und -analyse an das Labor von ALS Global in North Vancouver (British Columbia) gesendet. Die Proben wurden durch Brechen der gesamten Probe auf 70% (minus zwei Millimeter), Riffelteilung von einem Kilogramm und Pulverisierung der Brüche auf über 85% (75 Mikrometer) aufbereitet. Nach der Aufbereitung werden die Analyseergebnisse zunächst mit der ME-MS41- (Ultra Trace Aqua Regia ICP-MS)-Methode ermittelt, die die Ergebnisse in Teilen pro Million (ppm) angibt. Alle Analyseergebnisse, die über den Grenzwerten von ME-MS41 liegen, werden mit einer Ore Grade-Methode (Kupfer: Cu-OG46, Zink: Zn-OG46) erneut analysiert. Die Analyseergebnisse werden durch die Anwendung branchenüblicher Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungsverfahren (QA/QC) verifiziert.

Qualifizierte Person

Agnes Koffyberg, P.Geo., ist die qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, die die technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Gold Lion Resources Inc.

Gold Lion Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv mit der Exploration im Kupfer-Silber-Zink-Projekt Fairview (das Projekt Fairview) befasst. Das Fairview Grundstück ist ein 2.574 Hektar großes Mineralkonzessionsgebiet, das sich im Bergbaurevier Kamloops in British Columbia befindet. Weitere Informationen finden Sie unter: https://goldlionresources.com/.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Oliver Friesen

Direktor

Telefon: (778) 772-1751

305-1770 Burrard St. Vancouver, British Columbia V6J 3G7

T: (778) 772-1751/

W: https://goldlionresources.com/

Der CSE und der Informationsdienstleister haben diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen Warnhinweis

Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter oder Aussagen zu erkennen oder, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen "eintreten können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verzögerungen oder Unsicherheiten bei behördlichen Genehmigungen, einschließlich derjenigen der CSE. Es gibt Unsicherheiten, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Es gibt keine Garantien, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Businesspläne für Gold Lion Ressourcen zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder Zeiträumen in Kraft treten werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsorientierter Informationen, wenn sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zusätzliche Informationen, die Risiken und Unsicherheiten identifizieren, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken könnten, sind in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden enthalten, die unter www.sedar.com verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49506

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49506&tr=1

