Unterstützungen: 1,10 Widerstände: 1,1025 und 1,1052 EURUSD könnte im Stundenchart eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausbilden. In der Theorie kündigt ein solches Muster eine bevorstehende Aufwärtsbewegung an. Das Paar notiert in der Nähe des wichtigen Widerstands bei 1,1025. Ein Anstieg könnte eine Rallye in Richtung der 1,1052er-Marke auslösen. EURUSD im H1-Chart. Quelle: xStation 5

