LUNIS Vermögensmanagement mehrfach ausgezeichnet

LUNIS erhält Auszeichnungen von euro Magazin, Citywire, F.A.Z.-Institut und Elite Report 2020

Frankfurt, 02. Dezember 2019

Das Jahr 2019 könnte für LUNIS Vermögensmanagement kaum erfolgreicher sein. So erhielt der Vermögensverwalter im Private-Banking-Test 2019 des euro-Magazins wie auch im Vorjahr die Note ,sehr gut'. Getestet wurden Anlagevorschläge von 19 Banken für einen Investitionsbetrag von 2,7 Millionen Euro. LUNIS überzeugte mit einem Depot aus Aktien, Anleihen und einer Beimischung aus alternativen Anlagen. "Das Portfolio ist genau das richtige, wenn es zu einer Korrektur an den Märkten kommen sollte. Wir bewerten das Portfolio mit ,sehr gut'", urteilt die euro-Jury.

"Diese Auszeichnung ist für uns die Bestätigung unseres Weges, als unabhängiger Vermögensverwalter ausschließlich unseren Kunden verpflichtet zu sein, und Ansporn, unsere Dienstleistungen weiterhin unverändert mit größter Sorgfalt zu erbringen", erklärt Andreas Brandt, Vorsitzender des Vorstandes und Founding Partner der LUNIS Vermögensmanagement AG.

Auch auf der Citywire Wealth 2019 erhielt LUNIS eine Auszeichnung. Auf dem Treffen der deutschen Vermögensverwalter wurde LUNIS als einer der Top 50 unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands gewürdigt.

Die dritte Auszeichnung wurde LUNIS vom F.A.Z.-Institut verliehen. Zuvor wurde die Reputation von 700 Vermögensberatern analysiert und ausgewertet. Zu den getesteten Themenfeldern zählten unter anderem: Service, Qualität der Beratung, Kosten, Preis-Leistungs-Verhältnis, Seriosität des Unternehmens, Erfüllung der Kundenwünsche, Kundenzufriedenheit und die Weiterempfehlung. In diesem Umfeld erhielt LUNIS den 3. Platz in der Kategorie Finanz- und Anlageberatung und gehört zu ,Deutschlands meist empfohlenen Vermögensberatern.'

Im Rahmen der Preisverleihung des Elite Reports 2020 in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt konnte LUNIS in dieser Woche einen weiteren Erfolg feiern: Die LUNIS Vermögensmanagement AG wurde in die ,Pyramide der Ausgezeichneten' aufgenommen. Die Jury wertete unter anderem 500 Fälle von 100 anonymen Testern aus, führte Vermögensausschreibungen durch und prüfte Firmenbilanzen.

"Wir sind stolz auf die Auszeichnungen, die wir in diesem Jahr erhalten haben und freuen uns, auch in Zukunft mit unserem modernen, individuellen und unabhängigen Vermögensmanagement überzeugen zu können", resümiert Andreas Brandt.

Über LUNIS Vermögensmanagement

LUNIS Vermögensmanagement AG wurde im Mai 2017 von Andreas Brandt und Partnern in strategischer Kooperation mit J.C. Flowers gegründet. Der unabhängige Vermögensverwalter bietet Privat- und Unternehmenskunden ganzheitliches Vermögensmanagement und strebt mit individuellen Dienstleistungen eine führende Rolle in Deutschland an. Aktuell verwaltet LUNIS ca. 1,3 Milliarden Euro gemanagtes Vermögen und ist am Hauptsitz Frankfurt am Main und mit Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart und München vertreten.

https://www.lunis.de

Über J.C. Flowers

J.C. Flowers & Co. LLC ist eine führende private Investmentfirma, die weltweit in die Finanzdienstleistungsbranche investiert. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat mehr als 15 Milliarden US-Dollar in 53 Portfoliounternehmen in 18 Ländern investiert. Das Unternehmen ist in einer Reihe von Branchensektoren tätig, darunter Banken, Versicherungen und Rückversicherungen, Wertpapierfirmen, Spezialfinanzierungen sowie Dienstleistungen und Vermögensverwaltung. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 6 Mrd. USD verfügt J.C. Flowers über Niederlassungen in New York und London.

https://www.jcfco.com