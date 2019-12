Mainz (ots) -Dienstag, 3. Dezember 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGäste: Claudius Dreilich, Band "Karat"Bernd Römer, Band "Karat"Wie steht's um die Barrierefreiheit? - Hürden für Menschen mitBehinderungBrückentage 2020 - Wie man sie am besten nutztRisiko Erdnussallergie - Behandlungen für BetroffeneDienstag, 3. Dezember 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinSteinkohlekraftwerk Datteln IV - Streit um InbetriebnahmeExpedition Deutschland: Weimar - Eine ZeitreisePer Anhalter über den Atlantik - Joshis großer TraumDienstag, 3. Dezember 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagBrauerei in Costa Rica - Inken und Dieter verwirklichen TraumDienstag, 3. Dezember 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbVorwürfe gegen Prinz Andrew - Virginia Giuffre im BBC-InterviewHeino: Pressekonferenz in Dresden - Er äußert sich zu seiner ZukunftDer neue Robert Pattinson - Vom Teenieschwarm zum SchauspielerDienstag, 3. Dezember 2019, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtRegierung oder Opposition? - Vorwärts, aber wohin?Die Mitglieder der SPD haben Norbert Walter-Borjans und Saskia Eskenzum neuen Führungsduo ihrer Partei bestimmt. Damit hat sich die Basisfür eine Doppelspitze ausgesprochen, die eine Fortsetzung desRegierungsbündnisses mit der Union unter Kanzlerin Angela Merkel(CDU) infrage stellt."Frontal 21" fragt vor dem SPD-Parteitag am kommenden Wochenende, aufdem die neuen Vorsitzenden von den Delegierten bestätigt werdensollen: Wohin will die SPD nach dem Mitgliederentscheid - Regierungoder Opposition?Gaulands Erbe - Wohin steuert die AfD?Die AfD hat auf ihrem Bundesparteitag in Braunschweig einen neuenParteivorstand gewählt. Neben Jörg Meuthen, den die Partei in seinemAmt bestätigte, ist nun Tino Chrupalla der zweite Parteivorsitzende.Der Bundestagsabgeordnete aus Sachsen tritt die Nachfolge vonAlexander Gauland an, der sich aus dem Parteivorstand zurückgezogenund Chrupalla als Kandidaten vorgeschlagen hatte."Frontal 21" über das Erbe von Alexander Gauland und die Frage: Wohinsteuert die AfD?Goldgrube Wohnungsnot - Profite mit rabiaten MethodenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4456464