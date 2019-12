Teil der Übernahme sind das Geschäft für rezeptpflichtige Arzneimittel und Consumer Health Produkte von Biopharma. Dazu gehören auch Produktionsanlagen in der Stadt Bila Tserkva in der Region Kiew. Die Gesellschafter von Biopharma werden das Plasmageschäft des Unternehmens weiterführen und sich auf dessen Entwicklung im In- und Ausland konzentrieren. Die Übernahme unterliegt den üblichen Voraussetzungen, einschließlich der Fusionsgenehmigung in der Ukraine, und soll voraussichtlich im Dezember 2019 abgeschlossen sein.

Das Pharmageschäft von Biopharma wird integraler Bestandteil der ukrainischen Organisation von Stada. Der Konzern sieht ein starkes Wachstumspotenzial bei hochwertigen verschreibungspflichtigen und Consumer Health Produkten. Stada ...

